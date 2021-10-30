Обвалившийся грунт стал причиной перекрытия дороги в Находку

Ранним утром паблики Приморского края облетела новость о том, что в Находке обрушился мост. Позже стало известно, что конструкция не пострадала, а вот грунт рядом с ней действительно разрушился.
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