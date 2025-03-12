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Царьград

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Иран отвергает давление по ядерной сделке: переговоры с США под угрозой

Иран отвергает давление по ядерной сделке: переговоры с США под угрозой

Иран отвергает несправедливые условия по ядерной сделке, заявляет постоянный представитель при ООН Амир Саид Ирвани.

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