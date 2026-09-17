Военный эксперт Кнутов: ВСУ начали бить по подстанциям в России перед выборами

«Цель — вызвать недовольство»: эксперт раскрыл новый план ВСУ по ударам.Вооружённые силы Украины сместили акцент при нанесении ударов по территории России: помимо нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), под прицелом всё чаще оказываются энергетические подстанции, обеспечивающие светом крупные населённые пункты.