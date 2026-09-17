Военный эксперт Кнутов: ВСУ начали бить по подстанциям в России перед выборами

«Цель — вызвать недовольство»: эксперт раскрыл новый план ВСУ по ударам.Вооружённые силы Украины сместили акцент при нанесении ударов по территории России: помимо нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), под прицелом всё чаще оказываются энергетические подстанции, обеспечивающие светом крупные населённые пункты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Уральские авиали...
- ХЛ Mash: Суд лишил А...
- ХЛ Прокуратура Москв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым