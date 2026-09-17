Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 626 подписчиков

Военный эксперт Кнутов: ВСУ начали бить по подстанциям в России перед выборами

Военный эксперт Кнутов: ВСУ начали бить по подстанциям в России перед выборами

«Цель — вызвать недовольство»: эксперт раскрыл новый план ВСУ по ударам.Вооружённые силы Украины сместили акцент при нанесении ударов по территории России: помимо нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), под прицелом всё чаще оказываются энергетические подстанции, обеспечивающие светом крупные населённые пункты.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым