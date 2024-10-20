"В одном кишлаке, на самом берегу арыка...": Третьеклассники неожиданно неожиданно сталкиваются с новыми героями

Avia.pro - СМИ Третьеклассники, едва научившиеся отличать Ивана-царевича от Кощея, неожиданно сталкиваются с новыми героями: они больше не скачут на коне через три моря, а, видимо, перебираются через арык — такой вот восточный водоём, который теперь входит в обязательную образовательную программу.