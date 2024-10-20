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"В одном кишлаке, на самом берегу арыка...": Третьеклассники неожиданно неожиданно сталкиваются с новыми героями

"В одном кишлаке, на самом берегу арыка...": Третьеклассники неожиданно неожиданно сталкиваются с новыми героями

Avia.pro - СМИ Третьеклассники, едва научившиеся отличать Ивана-царевича от Кощея, неожиданно сталкиваются с новыми героями: они больше не скачут на коне через три моря, а, видимо, перебираются через арык — такой вот восточный водоём, который теперь входит в обязательную образовательную программу.

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Комментарии
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ВП
Вероника Пропись
Читать можно и нужно. Сказки разных народов пусть будут во внеклассном чтении. Зачем их совать в программу русской школы! Если в школьной программе будут таджикские, узбекские, еврейские и др. народностей сказки, что придётся на долю русских сказок в русской школе? Лиха беда начало.
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59 мин.
леонид рыбаков
КТО ТО ЖЕ  ДАЕТ ЗАКАЗ НА ТАКИЕ СКАЗКИ .И ОПЛАЧИВАЕТ ЗА НАШ СЧЕТ ....НАПЛЕВАВ НА НАШЕ МНЕНИЕ .
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45 мин.
РР
Русский Россиянин
Пи...ц стране, шоу маст гоон, совсем обезумели
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4 мин.

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