Монамур-р-р: почему мартом правят кошки?

Весна идет, весне дорогу, и обязательно уступаем ее пушистым друзьям. Вот почему. «Весна — это не. Наталья Подольская и Владимир Пресняков Филипп Гончаров Весна идет, весне дорогу, и обязательно уступаем ее пушистым друзьям.