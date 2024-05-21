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Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы

Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы

Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы, сообщил 21 мая столичный дептранс в Telegram-канале.Отмечается, что на северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры.

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