Сбой произошел на зеленой ветке метро Москвы, сообщил 21 мая столичный дептранс в Telegram-канале.Отмечается, что на северном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры.
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