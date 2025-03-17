Сбежавший в США бывший министр иностранных дел РФ раздаёт антироссийские интервью С резким осуждением интервью, которое дал 6 марта бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев украинскому журналисту Дмитрию Гордону**, выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Козыревщина
Комментарии
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Семен Демин
Верно. Ледоруб в данном случае вполне уместен.
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9 час.
Семен Демин
Жуткие 90-е!
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9 час.
Сергей Дмитриев
При всём, при том, в новейшую историю РФ след бы погрузиться поглубже, а именно, о об утрате прозорливости...Сталина, не организовавшего устойчивую передачу эстафеты власти. В результате жестокой, интрижной игры наверху оказался оказался ковёрный клоун и краснобай Хрущёв, выступивший с шокирующими идеологическими новациями примитивного уровня. С тех пор и начался предсказуемый развал государства, с такими усилиями и жертвами созданным с видами на дальнейшие достижения.
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1 час.
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