Козыревщина

Сергей Дмитриев

При всём, при том, в новейшую историю РФ след бы погрузиться поглубже, а именно, о об утрате прозорливости...Сталина, не организовавшего устойчивую передачу эстафеты власти. В результате жестокой, интрижной игры наверху оказался оказался ковёрный клоун и краснобай Хрущёв, выступивший с шокирующими идеологическими новациями примитивного уровня. С тех пор и начался предсказуемый развал государства, с такими усилиями и жертвами созданным с видами на дальнейшие достижения.