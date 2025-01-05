СМИ: снежная буря угрожает порядка 62 млн жителей США

В настоящее время на территории Соединенных Штатов формируется снежная буря, которая может затронуть около 62 млн американцев в различных штатах, говорится в сюжете CNNКак отмечается, во время бури ожидаются обильные осадки (до 30 см), а также обледенение .
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