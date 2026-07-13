Обострение в Йемене: саудиты атаковали аэропорт, помешав посадке иранского борта https://nextwar.clan.
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Обострение в Йемене: саудиты атаковали аэропорт, помешав посадке иранского борта https://nextwar.clan.
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