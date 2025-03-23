В Рязани врачи спасли 80-летнюю пациентку с редким инсультом благодаря оперативному вмешательству.14 марта в 15:30 80-летняя женщина внезапно почувствовала ухудшение самочувствия: сначала потемнело в глазах, затем она стала заторможенной и потеряла сознание.