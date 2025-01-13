Леденящие кровь истории нападения животных в зоопарках мира

Ежегодно миллионы любителей дикой природы посещают зоопарки, чтобы увидеть своих любимых животных. Однако стеклянные и металлические ограждения не всегда могут сдержать звериный нрав, да и сами гости порой пробираются в вольер.
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