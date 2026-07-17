Совет Федерации упростил снятие охраны с культурных объектов России

Совет Федерации утвердил закон, упрощающий снятие госохраны с объектов культурного наследия. Для объектов регионального значения решение будет приниматься правительством субъекта РФ, согласованным с Минкультуры.
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