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Царьград

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Совет Федерации упростил снятие охраны с культурных объектов России

Совет Федерации упростил снятие охраны с культурных объектов России

Совет Федерации утвердил закон, упрощающий снятие госохраны с объектов культурного наследия. Для объектов регионального значения решение будет приниматься правительством субъекта РФ, согласованным с Минкультуры.

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