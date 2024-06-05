В Калужской области сотрудники ПДН организовали флешмоб «Дети против интернет-мошенников!».

Сотрудники отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Калужской области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Защита» организовали на территории Калужской области флешмоб под названием «Дети против интернет-мошенников!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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