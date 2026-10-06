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В Австралии впервые испытали новую гиперзвуковую ракету HACM

В Австралии впервые испытали новую гиперзвуковую ракету HACM

Художественное изображение ракеты / © Raytheon Гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) ВВС США наконец перешла к летным испытаниям.

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