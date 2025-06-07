Шпингалет с бородой: экстрасенс жёстко высказалась о муже Ксении Бородиной

«Я сказала сто раз — хватит орать!» Ксения Бородина поссорилась со своим мужем в шоу «Сокровища императора» на ТНТВ это воскресенье, 8 июня, в 18:00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу «Сокровища императора» (16+).