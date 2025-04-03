Ретроградный Меркурий: как пережить выход из сложного периода для каждого знака зодиака Елена ГалицкаяС 15 марта по 7 апреля 2025 года нас охватывает влияние ретроградного Меркурия — астрологического явления, способного внести в жизнь немало сложностей.