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Ретроградный Меркурий: как пережить выход из сложного периода для каждого знака зодиака

Ретроградный Меркурий: как пережить выход из сложного периода для каждого знака зодиака

Ретроградный Меркурий: как пережить выход из сложного периода для каждого знака зодиака Елена ГалицкаяС 15 марта по 7 апреля 2025 года нас охватывает влияние ретроградного Меркурия — астрологического явления, способного внести в жизнь немало сложностей.

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