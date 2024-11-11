В два раза увеличился пассажиропоток между Петербургом и Тегераном

Это связано с ростом спроса на направление и запуском новых рейсов В этом сезоне пассажиропоток между Петербургом и Тегераном удвоился, сообщила ТАСС директор по авиационной коммерции оператора аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши.