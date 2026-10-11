❗️ Зеленский отказался останавливать удары по российским НПЗ, как того требует Трамп Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, заявил просроченный наркоман Донецкая группа новостей.
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