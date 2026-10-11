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Донецкая группа новостей

193 подписчика

❗️ Зеленский отказался останавливать удары по российским НПЗ, как того требует Трамп Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре, заявил просроченный наркоман Донецкая группа новостей.

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