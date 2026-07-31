Мэр Тюмени Афанасьев наслаждается чистой водой, в то время как жители города стоят за ней в очередях по полтора часа

В первый день подвоза бесплатной питьевой воды в Тюмени образовались огромные очереди. Сотни жителей с пластиковыми бутылками, канистрами и ведрами выстроились к так называемым в народе бочкам губернатора Моора.
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