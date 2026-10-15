Владимир Зеленский может специально пытаться представить ситуацию так, будто Вашингтон перестал делиться с Киевом разведданными, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
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