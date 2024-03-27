Тюменский таксист чудом спасся от неадекватного пассажира: скандал, три ножевых и угон

ТЮМЕНЬ, 27 марта, ФедералПресс. Обычная ночная смена таксиста обернулась кошмаром. Мужчина подвозил пассажира до одного из тюменских СНТ, но клиент отказался выходить из машины, пока водитель не доставит его в село Успенка.