Орбан: НАТО организует военную миссию на Украине, но без участия Венгрии

Как заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в военной миссии, которую НАТО собирается проводить на Украине, Будапешт участвовать не будет — не будет участия ни оружием, ни деньгами, ни военными.
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