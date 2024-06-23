НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

140 подписчиков

«Челси» не отказывается от трансфера Дурана, но собирает данные и о других форвардах – Байере из «Хоффенхайма», Дэвиде из «Лилля» и Соланке из «Борнмута»

«Челси» не отказывается от трансфера Дурана, но собирает данные и о других форвардах – Байере из «Хоффенхайма», Дэвиде из «Лилля» и Соланке из «Борнмута»

По информации The Telegraph, «синие» по-прежнему заинтересованы в 20-летнем форварде «Астон Виллы», однако не решаются действовать быстро после получения сведений о его биографии и личных условиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх