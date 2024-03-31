Ученые выяснили пугающий факт о женщинах с низким пульсом

Исследование шведских ученых из Школы поведенческих, социальных и юридических наук Университета Эребру, опубликованное в журнале PLOS One, выявило связь между низким пульсом в состоянии покоя и повышенным риском ненасильственных преступлений и непреднамеренных травм у женщин.