Ученые выяснили пугающий факт о женщинах с низким пульсом

Исследование шведских ученых из Школы поведенческих, социальных и юридических наук Университета Эребру, опубликованное в журнале PLOS One, выявило связь между низким пульсом в состоянии покоя и повышенным риском ненасильственных преступлений и непреднамеренных травм у женщин.
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