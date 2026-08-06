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Русская весна

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Стала известна средняя пенсия по старости в России

Стала известна средняя пенсия по старости в России

Средняя пенсия по старости в России превысила 27,2 тысячи рублей в месяц по состоянию на 1 июля 2026 года, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

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