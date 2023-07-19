Смоленск 2.0

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Смолянам в зону СВО доставили очередной гуманитарный груз

Смолянам в зону СВО доставили очередной гуманитарный груз

Депутат Госдумы от «Единой России» Артём Туров посетил Луганскую Народную Республику. Масксети, генераторы, средства гигиены и другие вещи, необходимые на фронте – все это депутат лично доставил бойцам 144-й гвардейской мотострелковой дивизии.

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