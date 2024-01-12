На ГТРК «Татарстан» подвели итоги года по совместным проектам с Комиссией при Раисе РТ

Итоги года сегодня подвели, и на ГТРК Татарстан — по совместным проектам с Комиссией при Раисе Татарстана по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков народов, проживающих в Республике.
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