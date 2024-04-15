С 2014 года Украина проделала огромный путь. Только вовсе не в Европу, как обещали местному населению.
Самый большой концлагерь в истории человечества – Голос Мордора
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Хохлы начинают ненавидеть Зеленского с его свитой, но это не значит, что они проникаются дружескими чувствами к России. "Русню" они по-прежнему хотят и готовы резать, и "москаляку на гиляку" осталось их девизом... Думаю, что и у россиян в ближайшие...много-много лет теплых чувств к кастрюлеголовым соседям не появится.
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1 час.
Natalija Osminina
Вы правильно это отметили. Отсюда делаем вывод, что никакого "освобождения" Украины дальше 4-х областей быть не должно. Ненависть украинцев надо обратить на новый предмет И переждать, пока она не перегорит.
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48 мин.
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