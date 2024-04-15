Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Синицын
    ...ну и что ты сморозил,.... что-то в мыслях не хватает«Поворот сибирски...
  • Алексей Тан
    В морду...  да с размаху-у! могу!... а вот по Корейски писать... не могу.«Поворот сибирски...
  • Александр Синицын
    ...причем Путин... ... внушил и т. д. народ....россии не плохо разобрался в 1917 и и в настоящее время,он сделал толл...Разочарование рос...

Самый большой концлагерь в истории человечества – Голос Мордора

Самый большой концлагерь в истории человечества – Голос Мордора

С 2014 года Украина проделала огромный путь. Только вовсе не в Европу, как обещали местному населению.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Ответить
3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Хохлы начинают ненавидеть Зеленского с его свитой, но это не значит, что они проникаются дружескими чувствами к России. &quot;Русню&quot; они по-прежнему хотят и готовы резать, и &quot;москаляку на гиляку&quot; осталось их девизом... Думаю, что и у россиян в ближайшие...много-много лет теплых чувств к кастрюлеголовым соседям не появится.
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
Вы правильно это отметили. Отсюда делаем вывод, что никакого &quot;освобождения&quot; Украины дальше 4-х областей быть не должно.  Ненависть украинцев надо обратить на новый предмет И переждать, пока она не перегорит.
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх