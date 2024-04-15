Самый большой концлагерь в истории человечества – Голос Мордора

ИН

Ирина Некрасова

Хохлы начинают ненавидеть Зеленского с его свитой, но это не значит, что они проникаются дружескими чувствами к России. "Русню" они по-прежнему хотят и готовы резать, и "москаляку на гиляку" осталось их девизом... Думаю, что и у россиян в ближайшие...много-много лет теплых чувств к кастрюлеголовым соседям не появится.