В Большом зале Московской консерватории состоится концерт Дениса Мацуева

Звездный пианист исполнит признанные шедевры классической музыки. предоставлено Пресс-службой21 апреля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт народного артиста России, одного из лучших пианистов нашего времени Дениса Мацуева.
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