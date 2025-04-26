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Твой континент

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  • АЛЕКСАНДР Крымский
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В Кольцово у пассажирки из ГОА изъяли 23 килограмма косметики

Жительница Екатеринбурга, вернувшаяся из Индии, попыталась провести через зеленый коридор Аэропорта Кольцово 23 килограмма косметических средств, не задекларировав их, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

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