Эдуард Латыпов: «Я подарил лыжи детям в своем селе, а они вчера приехали сюда и сказали: «Может, тебе их отдать?» Я их откатал, в эту погоду они подошли»

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в мегамасс-старте на открытом чемпионате России.

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