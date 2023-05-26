smi.today

4 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    И кто же это доложил автору стать о таких расходах?Секретные расходы...
  • Leonid PlиGin
    "Сообщение Путин сообщил" - Что за нерусь поганая и неграмотная пишет статьи на этом сайте?Путин сообщил, чт...
  • vasyn
    Что значит пойдёт — стереть с земли этот,ставший оплотом нацистов город.Паника на Украине...

Фазаны – всё: Крым отказывается от легендарного хозяйства

Фазаны – всё: Крым отказывается от легендарного хозяйства

Совмин Крыма приготовил к приватизации любимое вождями СССР охотхозяйство «Холодная гора». Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев был заядлым охотником, который, говорят, особо любил фазанью охоту.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх