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Пятый канал

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«Малыш» вышел на охоту. Лучшее видео из зоны СВО

«Малыш» вышел на охоту. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие войск беспилотных систем в составе подразделений ПВО группировки войск «Запад» начали применять БПЛА самолетного типа «Малыш» для борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками боевиков ВСУ в зоне проведения СВО.

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