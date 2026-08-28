«Малыш» вышел на охоту. Лучшее видео из зоны СВО

Военнослужащие войск беспилотных систем в составе подразделений ПВО группировки войск «Запад» начали применять БПЛА самолетного типа «Малыш» для борьбы с разведывательными и ударными беспилотниками боевиков ВСУ в зоне проведения СВО.
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