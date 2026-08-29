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«Дубай» выкупил из «Сарагосы» 15-летнего центрового Сумаила Кейта – лучшего «скорера» (28,5 очка) чемпионата Испании U16

« Дубай » приобрел 15-летнего центрового Сумаила Кейта из «Сарагосы». Клуб из ОАЭ воспользовался опцией выкупа в контракте молодого баскетболиста.

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