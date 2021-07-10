Видеосоревнование: Гонка гепарда и собаки с целью узнать, кто быстрее

Собаки и кошки вечно недолюбливают друг друга, знакомая ситуация? Их противостояние может быть обусловлено характером животных: добродушные псы не могут смириться с любящими одиночество котами, которые не переносят вторжения в личное пространство.
Собаки и кошки вечно недолюбливают друг друга, знакомая ситуация? Их противостояние может быть обусловлено характером животных: добродушные псы не могут смириться с любящими одиночество котами, которые не переносят вторжения в личное пространство.
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