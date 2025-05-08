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Царьград

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Россия и Абхазия укрепляют связи: подписано новое образовательное соглашение

Россия и Абхазия укрепляют связи: подписано новое образовательное соглашение

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в Москве поблагодарил абхазского коллегу Владимира Ануа за участие в праздновании 80-летия Победы.

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