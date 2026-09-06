Максимальный размер больничных выплат в России станет больше

В Социальном фонде рост сумм объяснили увеличением предельной базы для начисления страховых взносов Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности в России в 2027 году увеличится более чем на тысячу рублей в день.
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