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Шаланды полны канифоли. Деколонизация Одессы даёт плоды

В дошкольном детстве очень нравилась песня Бернеса про Одессу, но тогда путал кефаль и канифоль (батя частенько паял, а за Полярным кругом была своя рыба) Со временем всë встало на свои места, но то, что произошло на одесском побережье сейчас, пробудило детские воспоминания .

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Люблю   Одессу!! Училась там!!!
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