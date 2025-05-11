Макрон запустил "новую эру" на Украине: В Москву ушёл ультиматум, в Киев – оружие

10 мая в Киеве состоялась встреча "коалиции желающих", на которой присутствовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
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