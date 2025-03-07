Макрон готов к диалогу с Путиным, если разрешит Зеленский

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным, однако только при условии подходящего момента и согласии на то, в частности, главы киевского режима Владимира Зеленского.
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