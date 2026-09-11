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Царьград

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День города в Балашихе 2026: куда сходить 12–13 сентября и будет ли салют

День города в Балашихе 2026: куда сходить 12–13 сентября и будет ли салют

Программа празднования Дня города Балашихи 12 и 13 сентября 2026 года.День города Балашиха в 2026 году пройдёт 12 и 13 сентября.

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