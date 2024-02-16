Минцифры, МВД и Роскомнадзор разработают правовое регулирование дипфейков

Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором разработает нормы правового регулирования дипфейков. Этот вопрос поднимался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений в феврале, написали «Ведомости» со ссылкой на источник и протокол совещания.