Минцифры, МВД и Роскомнадзор разработают правовое регулирование дипфейков

Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором разработает нормы правового регулирования дипфейков. Этот вопрос поднимался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений в феврале, написали «Ведомости» со ссылкой на источник и протокол совещания.
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