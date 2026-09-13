Роман Ротенберг: наших фигуристов убирают, потому что они лучшие

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что Международный союз конькобежцев (ISU) искусственно находит причины, чтобы не дать российским фигуристам нейтральный статус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вице-премьер Укра...
- Бразилец продал в...
- ХЛ Премьер Литвы соо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым