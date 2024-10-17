Артем Жога посетил оборонные предприятия Екатеринбурга

В ходе рабочего визита в Екатеринбург Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил два оборонных предприятия - Машиностроительный завод имени Калинина и конструкторское бюро "Новатор", которые входят в концерн "Алмаз-Антей".