Артем Жога посетил оборонные предприятия Екатеринбурга

В ходе рабочего визита в Екатеринбург Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил два оборонных предприятия - Машиностроительный завод имени Калинина и конструкторское бюро "Новатор", которые входят в концерн "Алмаз-Антей".
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