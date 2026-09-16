Медведев ввел режим ЧС в Таймыре из-за разлива 200 тонн дизтоплива

15 сентября 2026 года из-за разлива 200 тонн дизельного топлива в Таймыре введен режим ЧС. Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев подписал постановление, назначив Алексея Членова руководителем ликвидации последствий происшествия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аптека в чемодане...
- Ч Пиотровский возгл...
- Сестра Грэма* рас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым