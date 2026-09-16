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Царьград

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Медведев ввел режим ЧС в Таймыре из-за разлива 200 тонн дизтоплива

Медведев ввел режим ЧС в Таймыре из-за разлива 200 тонн дизтоплива

15 сентября 2026 года из-за разлива 200 тонн дизельного топлива в Таймыре введен режим ЧС. Председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев подписал постановление, назначив Алексея Членова руководителем ликвидации последствий происшествия.

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