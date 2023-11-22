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Grand Chess Tour. Сент-Луис. 2-й тур. Непомнящий встретится с Домингесом, Каруана против Ароняна и другие партии

Во втором туре россиянин Ян Непомнящий встретится с американцем Леньером Домингесом. Grand Chess Tour 5-й этап Sinquefield Cup Сент-Луис, США 2-й тур Начало партий – 22.

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