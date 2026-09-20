«Майами» оставит последнее место в составе открытым на случай появления свободного агента, способного усилить команду

Как сообщает Барри Джексон из Miami Herald, « Майами » пока не планирует полностью заполнять заявку. «Некоторое время «Хит» будут держать 15-е место в составе открытым на случай, если на рынке свободных агентов появится баскетболист, способный серьезно повлиять на игру», – написал Джексон.