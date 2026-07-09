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ДТП с грузовиком на трассе в Тверской области унесло жизни четырех человек

В Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля, в результате которого погибли две взрослые женщины и двое детей.

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