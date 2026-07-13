Трамп объявил о взятии под контроль Ормузского пролива

Виктор Луговой

Карочи, - такое уже было. В УСА в великую депрессию, у нас в девяностые... Имя сему - рэкет. Хочешь плыть этой водой - деньги в кассу, и ничего, что эта вода никакого отношения к УСА не имеет. А он точно бизнесмен? Приёмы у него уж больно... как бы это так сказать, чтобы никого не обидеть?