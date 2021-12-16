Генсек ООН Гутерреш самоизолировался вслед за пресс-секретарем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш изолировался после контактов с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его официального представителя Стефан Дюжаррик, который сам перешел на самоизоляцию, заболев COVID-19.